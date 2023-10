Università, Calderano (P&G): "Career day Tor Vergata importante per creare ponte con aziende"

Roma, 11 ott. (Adnkronos) - "Giornate come il career day dell’università di Roma Tor Vergata sono fondamentali perché ci permettono di incontrare gli studenti e di metterci in contatto con loro fin da quando stanno cercando un’opportunità lavorative". Lo ha...

Roma, 11 ott. (Adnkronos) – "Giornate come il career day dell’università di Roma Tor Vergata sono fondamentali perché ci permettono di incontrare gli studenti e di metterci in contatto con loro fin da quando stanno cercando un’opportunità lavorative". Lo ha detto la Talent Acquisition Manager Italy di P&G, Ludovica Calderano, a margine del sedicesimo Campus&Leaders&Talents organizzato dall’ateneo e tenutosi presso il nuovo rettorato. "Cerchiamo di mostrare non solo quali sono le posizioni aperte in P&G, ma anche di orientarli verso il mondo del lavoro. Quindi, cerchiamo di creare un ponte tra l’università e l’azienda", sottolinea.

"Noi con Tor Vergata abbiamo una partnership attiva da diversi anni e siamo sempre presenti al career day, ma aldilà di questo cerchiamo anche di andare direttamente in aula ad incontrare gli studenti per portare dei casi aziendali proprio per cercare di orientarli più verso il mondo del lavoro e anche per fargli vedere cosa significa lavorare in P&G", continua la Talent Acquisition Manager Italy di P&G.