Università, Conti: "Recuperi ruolo sociale, metta al centro lo studente"

Roma, 6 ott. (Adnkronos) – "Il fatto che il 50 per cento degli studenti che esce dalle superiori non si iscrive all'università è un dato grave". Ad affermarlo in una nota è Alessia Conti Presidente consiglio nazionale degli studenti universitari, a margine della seconda giornata della tre giorni del XX convegno nazionale del CoDAU, l'organizzazione che raccoglie i Direttori Generali di tutte le università italiane, in programma a Napoli presso l'Università Federico II.

"A questo si aggiunge – continua Conti che tra il primo ed il secondo anno uno studente su sette lascia l'università. Evidentemente c'è un problema di accessibilità. Per noi come comunità studentesca è fondamentale che all'università si pongano il problema di come essere più accessibili e che costruiscano, con la comunità ed i rappresentanti, delle politiche per rendere l'università un posto accogliente in cui non ci sia solo una corsa alla laurea ma in cui ci sia un'attenzione anche al benessere psicologico. L'Università deve recuperare questo ruolo sociale, deve nuovamente mettere al centro lo studente".