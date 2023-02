Università: domani a Cosenza si presenta DUnicAl Career

Cosenza, 14 feb.

(Labitalia) – Domani 15 febbraio, alle 14,30, presso l'university club dell’università della Calabria, si terrà un evento promosso dai delegati per lo sport del Rettore Nicola Leone, i professori Giuseppe Piero Guido e Giuseppe Pellegrino. Nell’ambito dell’evento saranno presentate le iniziative che l’Unical ha avviato in ambito sportivo, con particolare enfasi sul programma di carriera duale studente-atleta DUnicAL Career, alla seconda annualità, e sul master di I livello in 'Sports Analytics', che a breve vedrà l’avvio delle attività formative.

L’Unical, che si impegna concretamente per fare dello sport uno strumento per la formazione e la crescita individuale, supporta gli studenti-atleti con il programma DUnicAL Career, consentendo loro di conciliare la carriera sportiva e quella universitaria. Interverranno le società Galascreen e Somos (entrambi spin-off Unical), che da quest'anno accademico contribuiscono al sostegno economico dei dieci studenti-atleti ammessi al programma (tra loro anche l'olimpionico Giovanni Tocci, già laureato Unical in Lingue e Culture Moderne, che frequenta il corso di laurea magistrale in Lingue e Letterature Moderne).

Durante l’evento saranno inoltre illustrate le finalità del percorso formativo previsto dal master in 'Sports Analytics', la cui proposta di attivazione è stata fortemente caldeggiata da tutti i componenti del Consiglio Scientifico, i professori Erika Cione (direttrice), Gianluigi Greco, Giancarlo Fortino, Giuseppe Piero Guido, Giuseppe Pellegrino, Franco Valentini e il dottor Roberto Cannataro. Il master, che ha l’obiettivo di formare professionisti capaci di valutare le prestazioni sportive ed ottimizzarle con approccio multidisciplinare, spaziando dalla supplementazione e l’integrazione di nutrienti all’intelligenza artificiale, annovera tra i partner dell’iniziativa società e organismi sportivi, associazioni e ordini professionali, aziende che operano nei settori ict, healthcare, nutrizione e farmaceutica, r&d.