Università: Fitto, 'emendamento è passaggio tecnico, nessuna implicazione politica'

Milano, 16 mag. (Adnkronos) – "Come ha ben chiarito il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, l'emendamento del governo che mira a promuovere la parità di genere negli appalti pubblici e quello sulle residenze universitarie è stato assegnato al decreto-legge n. 51/2023 per una questione puramente tecnica. Nessuna implicazione politica". Così il ministro agli Affari Europei, Coesione, Pnrr e Sud, Raffaele Fitto, commenta la scelta di inserire l’emendamento sull’housing universitario e sulla parità di genere in un altro decreto, ritenuto uno strumento più consono alla materia.