Università, Galli (Erasmus+ Indire): "Bene riconoscimento premi Eita"

Roma, 20 ott. (Adnkronos/Labitalia) – “Il Programma Erasmus+ è tra i protagonisti di Fiera Didacta Sicilia a Catania con un evento, il 21 ottobre, che celebra l’eccellenza dei progetti realizzati tra le scuole: la consegna dei premi europei per le migliori pratiche innovative di insegnamento e apprendimento tra progetti Erasmus+, 'Eita 2022 european innovative teaching award'.

Il riconoscimento valorizza il lavoro di insegnanti e scuole e mira a promuovere l’apprendimento reciproco tra docenti e personale scolastico ed evidenziare il valore del Programma Erasmus+ per la collaborazione degli insegnanti a livello europeo". E' quanto dichiara, in vista della premiazione Eita, riconoscimento europeo per i progetti Erasmus più innovativi, il direttore dell’Agenzia Erasmus+ Indire, Flaminio Galli.

"L’Italia in questa edizione -continua Galli- porta a casa quattro riconoscimenti per progetti Erasmus+ coordinati da istituti scolastici che si sono distinti per capacità di lavorare in partnership e innovazione nei processi di insegnamento".

"Ancora una volta Erasmus+ mostra gli straordinari risultati raggiunti in 35 anni di storia in cui oltre 15 milioni di cittadini europei hanno avuto l’opportunità di studiare, formarsi, insegnare ed effettuare esperienze di tirocinio o di volontariato all’estero; di realizzare attività di cooperazione tra istituzioni dell’istruzione e della formazione in tutta Europa; di intensificare la collaborazione tra il mondo del lavoro e quello dell’istruzione”, conclude Galli.