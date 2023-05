Università: Gelmini, 'istituzioni collaborino, no a polemiche'

Università: Gelmini, 'istituzioni collaborino, no a polemiche'

Roma, 10 mag. (Adnkronos) - "Lo spettacolo che sta andando in scena in queste ore, in merito alla protesta degli studenti universitari contro il caro affitti, è l’esatto opposto di ciò che servirebbe. Il problema esiste e sarebbe più utile la gara a cercare soluzioni ...