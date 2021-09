Università: Iannantuoni (Milano-Bicocca), 'quasi 100% docenti vaccinati'

Milano, 30 set.(Adnkronos) – Quasi il 100% dei docenti dell’università di Milano-Bicocca è vaccinato contro il Covid. Lo ha detto la rettrice dell’università di Milano-Bicocca, Giovanna Iannantuoni, a margine dell’inaugurazione dell’anno accademico 2021-2022. "E’ un’informazione privata – ha spiegato la rettrice a chi le chiedeva quanti sono gli insegnanti immunizzati -.

Però siccome abbiamo fatto noi la campagna vaccinale, siamo abbastanza certi che, se non il 100%, quasi. Dobbiamo credere nella ripartenza e condividere gli spazi in sicurezza. Questo è importante perché non vogliamo più tornare nelle situazioni che abbiamo vissuto negli ultimi 18 mesi". L’università di Milano-Bicocca, ha rimarcato Iannantuoni, come tutti gli atenei è tornata in presenza.

"Quindi noi aspettiamo tutti gli studenti, anche quelli fuori sede che ovviamente stanno rientrando- ha spiegato -.

Ovviamente per una presenza e una ripartenza in sicurezza è necessaria la vaccinazione, quindi per avere accesso in ateneo noi chiediamo in Green pass. In questo mese di settembre abbiamo svolto un controllo capillare sul personale tecnico-amministrativo e sul personale docente, e non abbiamo avuto nessun problema. Vedremo nei prossimi mesi cosa accadrà".

Per gli studenti, "facciamo controlli a campione – ha concluso la rettrice – ma il vero test sarà da domani quando riaprono tutti i nostri corsi in presenza.

Quindi vedremo quello che succede. Però noi garantiamo la possibilità a tutti i nostri studenti di seguire le lezioni in presenza. Ovviamente per classi molto numerose ci sarà una turnazione e possibilità di prenotazione tramite app".