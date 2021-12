Università, il nuovo campus della Lumsa di Palermo

Palermo, 8 dic. (Adnkronos) – Un nuovo polo culturale in centro a Palermo con una biblioteca di oltre 300 metri quadrati, un auditorium, aule, una caffetteria e la risistemazione a verde di un’area abbandonata da tempo che sarà capace di riqualificare un intero quartiere.

Questo in sintesi il progetto dell’Università Lumsa redatto dall’équipe Opificio Progetti Architettura (capogruppo prof. Sergio Catalano) che prevede il restauro di un’ampia parte dell’area dell’ex Stazione Lolli e la sua riconversione in una vera e propria infrastruttura culturale, una sequenza di spazi aperti e a verde di circa 7.000 mq – tra cui una ‘piazza coperta’ da una antica tettoia in ferro e ghisa – che si configura come un vero e proprio parco, riconnettendo via Dante, dove si attesta il sistema dei padiglioni ex ferroviari, con via Parlatore dove, presso l’ottocentesco ex Monastero del Sacro Cuore di Gesù, poi Collegio Casa Bianca, è ubicata dal 1999 la sede storica dell’Università LUMSA.

«Un’operazione culturale di grande spessore – secondo il prof. Giampaolo Frezza, prorettore alla didattica e al diritto allo studio dell’Università LUMSA – in una città universitaria come Palermo aperta non solo geograficamente, sul Mediterraneo».

L’Aula Magna, delle dimensioni di mq 475 (ricavata dall’ex sala torneria), sarà realizzata introducendo all'interno del padiglione una platea a gradoni a struttura in acciaio e rivestita in legno. La platea sarà capace di ospitare 250 persone. Anche la biblioteca (nell’ex sala riparazione delle locomotive), delle dimensioni di 368 mq e che ospiterà 20 mila volumi, è organizzata intorno ad un nuovo "oggetto architettonico" collocato al centro dello spazio interno del padiglione: si tratta di una gradonata a struttura in acciaio e rivestita in legno che può essere utilizzata come spazio di lettura informale oppure come platea per ospitare il pubblico in occasioni di eventi quali presentazioni di libri, seminari.

Prevista anche l’apertura di un accesso al parco del Campus dalla Via Dante. Tutti gli interventi saranno realizzati con fondi propri e non coinvolgono l’edificio della Stazione Lolli prospicente la piazza, che è di altra proprietà

«Con la delibera del dirigente generale della Regione Siciliana che cambia la destinazione d’uso delle aree si avvia il processo che porterà all’ampliamento del Campus – dice il direttore del dipartimento di Giurisprudenza della sede di Palermo, prof.

Gabriele Carapezza Figlia – mancano ancora alcune autorizzazioni che saranno acquisite entro l’anno. Nel 2023 partiranno i bandi per le gare d’appalto per la realizzazione degli interventi di recupero previsti dal progetto».