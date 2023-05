Università: Magi alla Sapienza da studenti in tenda, 'non è un Paese per giovani'

Università: Magi alla Sapienza da studenti in tenda, 'non è...

Roma, 10 mag. (Adnkronos) – Il segretario di +Europa, Riccardo Magi, oggi si è recato all’Università La Sapienza di Roma per portare la propria solidarietà e quella di +Europa agli studenti in tenda e per ascoltare le loro proposte e le problematiche legate al caro affitti.

“Il problema del sostegno all’affitto per gli studenti fuorisede – ha spiegato Magi – è un problema che esisteva già quando io frequentavo questa Università e che oggi è diventato ancora più grave per le condizioni economiche e anche perché c'è chi se ne vuole approfittare in quanto si fanno soldi molto facilmente nelle città universitarie. Come +Europa, nell’ultima legge di bilancio abbiamo presentato un emendamento che istituiva un fondo con risorse per il sostegno all’affitto, ovviamente è stato bocciato e non se ne è neanche parlato”.

“È importantissimo che gli studenti si mobilitino, è importantissimo che sollevino il tema perché altrimenti, quando chi come noi nell’ultima legge di bilancio prova a fare degli emendamenti per instituire un fondo esattamente con questa finalità, non solo vede l’emendamento bocciato ma viene anche passato sotto silenzio, nessuno ne parla perché questo non è un paese per giovani, è un paese che trova sempre altre priorità per allocare le risorse rispetto a questo”.