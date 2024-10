Università: Paroli (Fi), 'Schlein chieda a sindaci di partecipare a bando per housing'

Roma, 15 ott. (Adnkronos) - “Elly Schlein compia un atto di coerenza: lanci un appello pubblico a tutti i sindaci del Pd che stanno disertando il bando Pnrr per l’housing universitario. Emuli il ministro Bernini. La lettera che la titolare del MUR ha inviato agli amministratori pubblici,...

Roma, 15 ott. (Adnkronos) – “Elly Schlein compia un atto di coerenza: lanci un appello pubblico a tutti i sindaci del Pd che stanno disertando il bando Pnrr per l’housing universitario. Emuli il ministro Bernini. La lettera che la titolare del MUR ha inviato agli amministratori pubblici, sensibilizzandoli a dare corpo e sostanza alle promesse fatte in questi mesi a favore del diritto allo studio, segue l’appello lanciato la scorsa settimana in Parlamento. Il governo ha fatto la sua parte, garantendo i soldi e allentando i vincoli burocratici. Adesso è la volta dei primi cittadini: Napoli, Roma, Bologna, Milano e Torino battano un colpo, si assumano le loro responsabilità di fronte ai giovani universitari e al Paese”. Lo dichiara il senatore e vice presidente del gruppo di Forza Italia a Palazzo Madama, Adriano Paroli.