Università: Schlein, 'destra affossa mozione Pd su caro affitti studenti'

Roma, 31 mag. (Adnkronos) – "Oggi in Parlamento la destra ha affossato una mozione del Partito democratico sul caro affitti, che chiedeva di assicurare gli impegni del Pnrr per avere più alloggi pubblici per studenti. Il governo affossa le nostre richieste per cercare di sopperire a quello che giustamente stanno manifestando gli studenti". Così Elly Schlein in diretta Instagram.