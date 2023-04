Università, siglata partnership tra Invitalia e rete PNICube

Roma, 6 apr. (Adnkronos) – Rendere più efficaci i processi di trasferimento tecnologico e di valorizzazione dei risultati del sistema della ricerca pubblica e privata, promuovere le opportunità offerte dagli incentivi finalizzati alla nascita e allo sviluppo di imprese innovative. questi gli obiettivi della collaborazione tra l’Agenzia per lo sviluppo Invitalia e la rete PniCube, l’Associazione italiana degli incubatori universitari e delle business plan competition regionali. La collaborazione è stata sancita con la firma di un protocollo d’intesa tra l’amministratore delegato di Invitalia, Bernardo Mattarella, e la Presidente di PniCube, Paola Maria Anna Paniccia.

Sulla base del Protocollo, Invitalia e PniCube si impegnano a mettere in campo capacità e competenze, avviando azioni coordinate di informazione, promozione e accompagnamento imprenditoriale. Dal 2004 PniCube ricorda di essere "attiva nel costruire collaborazioni sinergiche con attori impegnati a sostenere il fare impresa e l’innovazione, accorciando le distanze tra 'accademia' e mercato, stimolando la nascita e accompagnando il processo di crescita dei migliori progetti di business di giovani ricercatrici e ricercatori.

Grande la soddisfazione della professoressa Paola M.A. Paniccia dell’Università di Roma "Tor Vergata" che, a poche settimane dalla sua nomina come Presidente di PniCube e dall’insediamento del nuovo Direttivo dell’Associazione per il triennio 2023-2025, sottolinea: "Questa intesa rappresenta un nuovo, importante passo in avanti nel percorso intrapreso dalla rete PniCube per la costruzione di un modello vincente per la valorizzazione imprenditoriale della ricerca universitaria e per il supporto allo sviluppo di un ecosistema imprenditoriale innovativo".

"Accanto ad Invitalia – prosegue la neo presidente Paniccia – metteremo in campo ancora più energia per connettere mondi: quello della ricerca, delle istituzioni e delle imprese". Paniccia osserva infine di essere "pertanto grata all’Agenzia per aver condiviso con PniCube un programma di lavoro così ricco e sfidante" che ha tra i suoi obiettivi "'eliminare i gap' con risposte concrete e azioni strutturate, verso una chiara, comune direzione: dare futuro alle idee".

Per il prossimo triennio 2023-2025, l’Associazione PniCube sarà guidata da un Consiglio Direttivo composto dalla Presidente Paola Maria Anna Paniccia dell'Università degli Studi di Roma 'Tor Vergata' e dai Consiglieri Giuseppe Scellato (Segretario) dell'I3P Incubatore Politecnico di Torino; Massimiliano Ambra dell'Università Campus BioMedico di Roma; Giulio Antonini dell'Università degli Studi dell’Aquila; Bernardo Balboni dell'Università di Modena e Reggio Emilia; Chiara Benente dell'Università degli Studi di Torino; Enrico Bracci dell'Università degli Studi di Ferrara; Gilda Carravetta dell'Università della Calabria; Francesco Ferrante dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale; Monia Gentile della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa; Alessandro Grandi di Almacube Bologna; Renato Passaro dell'Università degli Studi di Napoli Parthenope; Evaristo Ricci dell'Università degli Studi di Firenze; Marcantonio Ruisi dell'Università degli Studi di Palermo.