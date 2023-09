Università: Silvestri e M5S a La Sapienza per caro affitti, 'chiarezza su fondi Pnrr'

Roma, 25 set. (Adnkronos) – Questa mattina Francesco Silvestri, capogruppo alla Camera del M5S, Vittoria Baldino, vice capogruppo alla Camera e Adriano Zuccala', capogruppo alla Regione Lazio, si sono recati all'Università La Sapienza di Roma "per manifestare tutto il supporto del Movimento 5 Stelle agli studenti che stanno dormendo nelle tende per protestare contro il caro affitti".

Nel corso degli incontri avuti, Silvestri ha ribadito il "forte impegno del M5S per chiedere al governo di riportare a 15 milioni il fondo per gli studenti fuori sede che l'esecutivo Meloni ha ridotto a 4; affinché si faccia chiarezza sui fondi PNRR da destinare alle residenze universitarie e per un coinvolgimento delle rappresentanze studentesche in ogni processo decisionale".