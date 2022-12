Università Statale di Milano prima in Italia per i Dipartimenti di eccellenza

Università Statale di Milano prima in Italia per i Dipartimenti di ecc...

(Adnkronos Salute)() – L'Università Statale di Milano è prima in Italia per i Dipartimenti di eccellenza. L'ateneo meneghino guida la graduatoria Anvur (Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca) pubblicata ieri sera sui 180 Dipartimenti di eccellenza assegnatari del finanziamento per il quinquennio 2023-2027: con 13 strutture riconosciute (erano 8 nella precedente valutazione), UniMi si colloca ai vertici dell'eccellenza scientifica nazionale – informa la Statale – scalando di ben 5 posizioni il risultato del quinquennio precedente e posizionandosi prima nel Paese per numero di strutture in graduatoria, staccando Roma La Sapienza, Napoli Federico II, Padova e Bologna, sottolinea l'ateneo in una nota.

I progetti presentati dai 350 migliori Dipartimenti delle università statali (graduatoria preliminare alla presentazione dei progetti per il finanziamento dell'eccellenza) – si legge – sono stati valutati da una commissione di 7 membri che ha stilato la graduatoria finale dei 180 Dipartimenti di eccellenza assegnatari del finanziamento per il periodo 2023-2027.

Nel dettaglio, questi sono i 13 Dipartimenti di eccellenza di UniMi. Area Scienze matematiche e informatiche: Dipartimento di Matematica 'Federigo Enriques'; Area Scienze della Terra: Dipartimento di Scienze della Terra 'Ardito Desio'; Area Scienze biologiche: Dipartimento di Bioscienze, Dipartimento di Biotecnologie mediche e Medicina traslazionale, Dipartimento di Scienze farmacologiche e biomolecolari; Area Scienze mediche: Dipartimento di Fisiopatologia medico chirurgica e dei trapianti, Dipartimento di Scienze cliniche e di comunità; Area di Scienze agrarie e veterinarie: Dipartimento di Scienze e Politiche ambientali; Area Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche: Dipartimento di Filosofia 'Piero Martinetti', Dipartimento di Studi storici; Area Scienze giuridiche: Dipartimento di Scienze giuridiche 'Cesare Beccaria'; Area Scienze economiche e statistiche: Dipartimento di Economia, management e metodi quantitativi; Area Scienze politiche e sociali: Dipartimento di Scienze sociali e politiche.

"Si tratta di un risultato eccezionale, raggiunto pur non avendo attivi al nostro interno i corsi dell'area di architettura e ingegneria – afferma il rettore Elio Franzini – Un risultato che arriva dopo una serie di altri importanti riconoscimenti: dal punteggio massimo (A) ottenuto a seguito della visita di accreditamento Cev (Commissioni di esperti della valutazione, ndr), all'inserimento di ben 23 Dipartimenti tra i migliori 350 nazionali, fino alla recentissima notizia che colloca la Statale ai vertici nazionali per l'attrattività degli studenti fuori Regione, a conferma dell'eccellente formazione didattica e scientifica che la Statale mette a disposizione del territorio nazionale".

Per la prorettrice vicaria e alla Ricerca e Innovazione, Mariapia Abbracchio, "è un'ulteriore conferma del potenziale della interdisciplinarietà scientifica che caratterizza la Statale e che si sta rivelando sempre più strategica alla luce della complessita delle sfide globali che ci attendono. Un riconoscimento che premia l'identità e l'approccio olistico della comunità scientifica della Statale alla vigilia del suo centenario dalla fondazione".

Il Fondo per il finanziamento dei Dipartimenti universitari di eccellenza, con un budget annuale di 271 milioni di euro – ricorda la Statale di Milano – è previsto dalla Legge 11 dicembre 2016, n.

232 al fine di incentivare l'attività dei Dipartimenti delle università statali che si caratterizzano per l'eccellenza nella qualità della ricerca e nella progettualità scientifica, organizzativa e didattica, nonché con riferimento alle finalità di ricerca di 'Industria 4.0'.