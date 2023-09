Università: Tassinari (Fi), 'su caro alloggi governo al lavoro dopo decenni di immobilismo'

Roma, 27 set. (Adnkronos) – "Sulla questione del caro libri e degli alloggi universitari questo governo è stato l’unico a intervenire in maniera decisa. Al ministro Bernini va dato atto, dopo decenni di immobilismo, di aver preso in mano la situazione e averla affrontata lavorando sodo. Oggi, in commissione Cultura, durante le audizioni, una rappresentanza di Azione Universitaria, auditi sul tema, ha dato atto al ministro Bernini che questo governo sta facendo tanto, a differenza di altri negli ultimi dieci anni. Il caro alloggi non è una novità, è da sempre un problema, solo oggi una certa parte politica se ne accorge? Cosa è stato fatto in passato? Nulla. Questo governo, il ministro Bernini e questa maggioranza, sta affrontando la questione, perché per noi il diritto allo studio è sacro e inviolabile, e non un ritornello da tirare fuori quando serve per strumentalizzare". Così in una nota Rosaria Tassinari, deputata di Forza Italia e membro della commissione Cultura della Camera.