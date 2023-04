Università, al via le Seasonal School Scuola Sant'Anna

Pisa, 22 apr. (askanews) – Proseguono alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa le Seasonal School, i corsi intensivi residenziali rivolti a studentesse e studenti di talento di tutto il mondo. Una settimana di full immersion, in presenza, su temi di ricerca per lo più trasversali e interdisciplinari: la cybersecurity, il ruolo dell’intelligenza artificiale nella realtà virtuale, i modelli micro e macro economici e l’economia dell’innovazione.

SpiegaSabina Nuti, Rettrice della Scuola Superiore Sant’Anna: “Se sono iscritti a una delle nostre università partner possono avere una riduzione del 10% e poi soprattutto possono contare su una significativa riduzione in base alle fasce Isee e quindi al livello di reddito della loro famiglia. Non solo, possono partecipare al concorso per poter ottenere una premialità che viene messa a disposizione dalla Fondazione Talento all’Opera e Fondazione EY, che premia i primi tre allievi che conseguono il voto più alto nella partecipazione alla Seasonal School”.

Airone è l’acronimo della Seasonal School dedicata a intelligenza artificiale, robotica, realtà virtuale e realtà aumentata. Per Antonio Frisoli, Docente di Robotica Scuola Superiore Sant’Anna, “La realtà aumentata significa poter proiettare entità digitali nel mondo reale, oppure avere anche assistenti robotici che cooperano con l’uomo nello svolgimento di compiti. Nella Seasonal School Airone ci occupiamo di tutte le tecnologie 4.0 e 5.0 che servono per gestire sistemi che hanno questa complessità”.

Un’altra Seasonal School è dedicata al rapporto tra Diritto Internazionale e Lotta ai cambiamenti climatici, spiega Francesca Capone, Docente di Diritto Internazionale Scuola Superiore Sant’Anna: “Si rende necessario un approfondimento sul tema per capire quali sono le connessioni tra cambiamento climatico e diritti umani e in che modo i diritti umani possono mettersi al servizio degli Stati, delle associazioni, per far sì che la lotta al cambiamento climatico diventi più efficace e più uniforme anche in diverse parti del globo”.

La giornata di un partecipante alle Seasonal School è ricca anche di iniziative extracurriculari, di attività sociali e di attività legate alla città di Pisa, spiega Giacomo Tuci, Coordinamento amministrativo Seasonal School Sant’Anna: “Non solo studio quindi che è molto intenso durante la giornata, ma anche un modo per conoscersi, creare rete, conoscere docenti, allievi e colleghi interessati alle tematiche che vengono affrontate nelle Seasonal School”.

Da ottobre 2020 a oggi le 38 Seasonal School attivate hanno ospitato 396 giovani, provenienti da oltre 100 diversi atenei italiani e stranieri.