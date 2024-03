Università, Bernini spiega come funzionerà l'"Erasmus nazionale"

Firenze, 20 mar. (askanews) – “Erasmus nazionale ci piace, ci piace molto”. Così la ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, incontrando i giornalisti a Didacta Italia in corso alla Fortezza da Basso di Firenze. “Adesso – spiega Bernini – è sperimentale. Noi ci abbiamo messo 10 milioni. Visto che c’è una disparità di capitale umano tra nord e sud, ci sono più studenti del sud che vengono al nord che viceversa, ma ci sono delle straordinarie università tanto al nord quanto al centro e al sud”.

“L’idea è quella di fare degli accordi di collaborazione, tanto per fare un esempio, può essere Bergamo con Reggio Calabria, su Stem, per consentire il passaggio di qualche mese a anche una formazione condivisa, un’ibridazione, tra il nord il centro e il sud su temi che diventano parte del proprio percorso formativo. Un biologo milanese che va a fare biologia marina a Napoli, per fare un esempio, ma ne potremmo fare mille. Questo è il punto. Come dicono i botanici il genio sta nell’ibridazione. È un’altra forma di apertura”, conclude Bernini.