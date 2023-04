Home > Askanews > Università e Pnrr, Scuttari: PA valorizzi economicamente risorse Università e Pnrr, Scuttari: PA valorizzi economicamente risorse

Roma, 13 apr. (askanews) – “Tutta la pubblica amministrazione ed in particolare le università hanno limiti importanti che non sono stati ancora modificati. Nel reclutare nuovo personale si ottiene la situazione paradossale per cui lo stipendio medio di tutti i dipendenti dell’Università diminuisce. Questo a causa del fatto che la parte variabile della retribuzione è contingentata ai livelli del 2018 per legge. Questo vuol dire che assumendo più personale si abbassa lo stipendio di tutti gli appartenenti reclutati all’università. Il secondo esempio riguarda la possibilità di valorizzare le persone: le responsabilità devono essere assunte ad ogni livello e le università e le pubbliche amministrazioni devono avere la possibilità di remunerare con incarichi particolari le persone che si assumono una responsabilità. Questo oggi è difficile perchè il ccnl è troppo rigido e ciò che è ancora preoccupante è che la nuova contrattazione collettiva nazionale rischia di diventare ancora più rigida. La PA in generale deve avere la possibilità di valorizzare queste persone anche da un punto di vista economico”. Lo ha evidenziato il Presidente del CoDAU Alberto Scuttari, come contributo in occasione del III Innovation Cybersecurity Summit sul rapporto investimenti Pnrr e Università.

