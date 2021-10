Università, giornata di benvenuto alla Scuola Sant’Anna

Milano, 5 ott. (askanews) – “Welcome day” e “Giornata di accoglienza”: con un doppio evento la Scuola Universitaria Superiore Sant Anna di Pisa ha dato il benvenuto alle allieve e agli allievi che iniziano i corsi di dottorato e i corsi ordinari di primo livello e a ciclo unico per la formazione universitaria integrativa. abina Nuti è Rettrice della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa

“La scuola non ha mai chiuso, nemmeno in periodo pandemico.

Il collegio per gli allievi ordinari è sempre stato aperto e quindi oggi più che mai la scuola è in presenza e nell offerta formativa la convivenza nel collegio è una parte sostanziale della loro crescita interdisciplinare, personale e professionale”.

Dieci i corsi di dottorato che saranno frequentati da 55 tra allieve e allievi, laureati di talento in arrivo da tutto il mondo.

“Vengo dalla Spagna, dalla Galizia. A un certo punto della mia vita ho deciso di venire a vivere in Italia dove ho avuto l occasione di partecipare ad una borsa di ricerca qua al Sant Anna.

Ora sono allieva al Ph.D. in agrobioscienze”.

Visibile l’emozione degli allievi ordinari che iniziano una nuova avventura. “Io studio international security studies che è una facoltà di relazioni internazionali in cui ci concentriamo sugli aspetti della sicurezza, spaziamo in tutte le discipline delle scienze politiche. In realtà ho appena iniziato e quindi vedremo come va”.

“Sono ancora abbastanza incerto sul percorso che voglio intraprendere. Fortunatamente ho ancora un po di tempo. Ora mi approccio alle scienze economiche in senso un po più ampio,avrò tempo per specializzarmi più avanti.