Università, la Scuola Sant'Anna inaugura l'anno accademico

Firenze, 4 dic. (askanews) – Al Teatro Verdi di Pisa si è tenuta l’inaugurazione dell’anno accademico 2025/2026 della Scuola Superiore Sant’Anna. Una cerimonia molto partecipata, alla presenza, tra gli altri, del sindaco Michele Conti, dell’assessora regionale alla Cultura, Cristina Manetti, degli studenti e della comunità accademica.

L’evento, guidato dal claim ‘Aprire nuove vie.

Agire nel presente, costruire il futuro’, ha segnato l’avvio del nuovo anno e ha richiamato il ruolo della Scuola nella formazione d’eccellenza, nella ricerca avanzata e nell’innovazione.

“Oggi daremo vari messaggi, due i più importanti. Quello della Science Diplomacy, ovvero la possibilità che le università hanno di lavorare per unire i popoli, quindi la scienza come strumento sia per creare iniziative congiunte sia la scienza che entra nei processi decisionali e permette di prendere decisioni appropriate in una dinamica complessa. E l’altro messaggio è quello che l’università, federando insieme le tecnologie, gli studi nelle scienze sperimentali e sociali, possa far nascere a Pisa un nodo importante per la sicurezza nazionale”, ha spiegato Nicola Vitiello, Rettore del Sant’Anna

Ospite d’onore l’amministratore delegato di Ferrari, Benedetto Vigna, che ha tenuto la Lectio Magistralis dedicata alla leadership e al valore del lavoro di squadra: “siamo in un momento abbastanza incerto, con tante situazioni che cambiano, anche con una eccessiva presenza dell’Intelligenza Artificiale, che, se non usata bene, corriamo il rischio di perdere la nostra capacità di gestire l’incertezza. E mai come in questo periodo in cui c’è un’elevata incertezza, la leadership è importante. Ecco perché volevo parlare della leadership e di come un leader vero non sia mai solo. Questo è importante”.

Una giornata che ha ribadito l’impegno della Sant’Anna nel costruire conoscenza e nuove opportunità per il futuro.