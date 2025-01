Uno degli ostaggi thailandesi liberati da Hamas chiama la famiglia

Roma, 30 gen. (askanews) – In queste immagini, Watchara Sriaoun, uno dei cinque ostaggi thailandesi di Hamas liberati oggi, parla in videochiamata con la sua famiglia nella provincia di Udon Thani nel nordest della Thailandia. Cinque lavoratori thailandesi e tre cittadini israeliani presi in ostaggio da Hamas il 7 ottobre 2023 sono stati liberati oggi nel quadro degli scambio di prigionieri previsti dall’accordo di tregua per la Striscia di Gaza. La madre dice, “è libero, ma vedo ancora l’ansia nei suoi occhi”.