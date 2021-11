“Uno di meno” per la morte del carabiniere Cerciello Rega: prof condannata a 8 mesi

La prof autrice di un commento contro il defunto Mario Cerciello Rega è stata condannata a 8 mesi.

Condannata a 8 mesi Eliana Frontini, la prof che sui social scrisse una frase contro Mario Cerciello Rega, il carabiniere ucciso a Roma durante un tentativo di arresto nei confronti di due giovani turisti statunitensi. La condanna è stata emessa dal Tribunale di Novara, per il reato, da parte della Frontini, di vilipendio alle Forze armate e diffamazione.

Mario Cerciello Rega: il risarcimento alle parti civili

A carico di Eliana Frontini è stato disposto il risarcimento nei confronti delle parti civili costituitesi a processo, una somma pari a 14mila euro: 5mila per il Ministero della Difesa e 8mila per la signora Rosa Maria Esilio, moglie di Mario Cerciello Rega. La prof piemontese avrà un anno di tempo per versare la somma e beneficiare della sospensione condizionale della pena.

Mario Cerciello Rega: la frase offensiva di Eliana Frontini

La frase offensiva scritta da Eliana Frontini, rivolta alla memoria di Mario Cerciello Rega, è la seguente: “Uno in meno e chiaramente con sguardo poco intelligente. Non ne sentiremo la mancanza”. La vicenda risale a luglio 2019.

Mario Cerciello Rega: sospensione per l’insegnante

In seguito alle grai dichiarazioni esposte a mezzo social, nei confronti di Eliana Frontini scattò la sospensione dal lavoro per “condotta gravemente in contrasto con la funzione educativa e gravemente lesiva dell’immagine della scuola”.

Tuttavia, per l’insegnante potrebbero scattare in futuro ulteriori provvedimenti disciplinari.