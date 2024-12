Uno storytelling per le aziende: come costruire la Web reputation

Milano, 23 dic. (askanews) – La reputazione Web come elemento strategico per la crescita delle imprese e la comunicazione come tassello chiave per il successo. Di questo si occupa Soluzione Media Press, di cui abbiamo incontrato il presidente Alessandro Cardia, al quale abbiamo chiesto che cos’è la Web reputation. “È come una carta d’identità digitale – ci ha risposto – quando un cliente vede anche una semplice pubblicità su Meta o Google la prima cosa che fa è andare a vedere chi sono questa persona o questo prodotto e va a vedere chi è questa persona, di che cosa si occupa, se c’è una narrazione, quindi l’ABC dell’utente che va a cercare informazioni su quell’azienda o del prodotto”.

Per fare questo si lavora sul concetto di storytelling aziendale. “Lo storytelling aziendale fa sì che il lettore quando cerca un prodotto o un’azienda possa capire il valore dell’azienda tramite la narrazione e la cronistoria dell’azienda stessa. Soluzione Media Press ha lanciato più di 500 aziende, creando il brand storytelling, aiutandole a farsi conoscere a livello digitale, quindi come Web reputation, in un modo strategico. Noi aiutiamo le piccole, medie e grandi imprese a riconoscere i propri punti di forza”.

Investire in questa comunicazione e in questa forma di narrazione aziendale, però non è frequente in Italia. “Il Brand storytelling in tutto il mondo ha un valore di 10 miliardi di dollari – ha concluso Cardia – ma in Italia non viene riconosciuto perché soltanto l’1% delle aziende investe in questo ambito. In Italia bisogna insistere sulla Web reputation perché è un mercato vergine e bisogna ampliarlo perché è un mercato apertissimo e se le aziende italiane capiscano quanto è importante potrebbero arrivare al modo in cui ragionano i grandi marchi”.

E quello a cui ambisce Soluzione Media Press è aiutare le aziende a crescere e a diventare globali, anche a livello di comunicazione.