Un'ondata di fango e detriti invade Bardonecchia, almeno 120 sfollati

Bardonecchia, 14 ago. (askanews) – A causa del maltempo e dei forti temporali, un’ondata di fango e detriti ha invaso ieri in tarda serata Bardonecchia (Torino), località turistica in alta Val di Susa causando ingenti danni.

La frana staccatasi in quota, probabilmente da un ghiacciaio, ha fatto esondare il rio Merdovine poco dopo le 22 ora in cui in paese erano in corso i festeggiamenti del patrono S.Ippolito.

Almeno 120 le persone sfollate. Le operazioni di soccorso hanno visto impegnati 50 vigili del fuoco. Dopo il controllo da parte dei sommozzatori è stata esclusa la presenza di persone all’interno delle auto travolte. Cinque le persone inizialmente disperse, poi rintracciate.