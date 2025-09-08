Uomini armati su un autobus a Gerusalemme: 5 morti

Gerusalemme, 8 set. (askanews) – A Gerusalemme due uomini armati sono saliti su un autobus, questo che vedete nelle immagini circondato da polizia e soccorritori, e hanno aperto il fuoco sui passeggeri, uccidendo 5 persone. Ci sono diversi feriti, fra cui 5 portati in ospedale e altri più lievi, in tutto una quindicina.

Secondo quanto riferito dalle autorità di sicurezza israeliane i due attentatori sono stati “neutralizzati” e identificati: si tratterebbe di due palestinesi arrivati da un villaggio della Cisgordania.