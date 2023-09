Uomini e Donne 2023/2024 si accorcia: le puntate durano meno per un motivo ben preciso.

Brutte notizie per i fan di Uomini e Donne: per la stagione 2023/2024 le puntate si accorciano. Maria De Filippi si è vista costretta a ridurre la durata della messa in onda: vediamo perché le puntate durano meno.

Uomini e Donne 2023/2024 si accorcia: le puntate durano meno

Dalla guida TV di Mediaset Play si apprende che Uomini e Donne 2023/2024 si accorcia. Stando a quanto si legge le puntate del programma di Maria De Filippi durano meno rispetto al passato. Una riduzione importante, soprattutto considerando le pubblicità.

Uomini e Donne 2023/2024: orario di messa in onda

Uomini e Donne 2023/2024 inizia sempre alle ore 14:45, ma non finisce più alle 16:10. Il programma di Maria De Filippi termina la messa in onda alle 15:50, massimo 15:55. Questo significa che ai fan vengono sottratti tra i 15 e i 20 minuti.

Perché Uomini e Donne si accorcia?

Le puntate di Uomini e Donne durano meno per lasciare spazio a Pomeriggio 5 che quest’anno occupa una fascia oraria più ampia. Il programma condotto da Myrta Merlino, infatti, non inizia più alle 17:25, ma alle 16:50/16:55. Tra il format mariano e l’ex salottino dursiano ci sono: la soap opera La Promessa, dal 12 settembre il daytime del Grande Fratello e dal 25 settembre il daytime di Amici. Insomma, la Merlino ha più spazio e Uomini e Donne ne fa le spese.