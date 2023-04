Uomini e Donne 2023 verso la pausa estiva: quando finisce il dating show e quando andranno in onda le ultime puntate?

Quando finisce Uomini e Donne 2023? L’ultima puntata del dating show condotto da Maria De Filippi è prevista a ridosso dell’estate: ecco tutti i dettagli.

Uomini e Donne 2023: quando finisce?

Uomini e Donne continua a essere la trasmissione più seguita e amata dal pubblico di Mediaset nel primo pomeriggio. Riesce, infatti, a toccare anche punte del 30% di share nella fascia del daytime. Il continuo e costante successo del format ha consentito, anche quest’anno, a Maria De Filippi di imporsi come la regina indiscussa in materia di ascolti del piccolo schermo durante la sua fascia oraria, battendo su tutta la linea la concorrenza Rai.

L’edizione 2022/2023 del fortunato programma, tuttavia, sta per giungere al termine e cedere il passo al ritorno in daytime di Temptation Island. Pare, infatti, che le ultime puntate di Uomini e Donne, andranno in onda dal 29 al 31 maggio.

Passaggio di testimone

Chiusa l’ultima edizione del format, la trasmissione si prenderà un periodo di pausa durante l’estate. I fan orfani dell’appuntamento quotidiano con Uomini e Donne, tuttavia, potranno consolarsi con il ritorno sul piccolo schermo di un’altra trasmissione molto amata dal pubblico Mediaset.

Dopo lo stop imposto lo scorso anno, infatti, torna su Canale 5 Temptation Island. Anche se non è ancora nota la data di inizio del programma né chi saranno i membri del cast e il conduttore, il celebre reality dedicato alle tentazioni è pronto a fare ritorno in tv.