Uomini e Donne, alcuni partecipanti sono pagati? L’indiscrezione

Un cavaliere di Uomini e Donne ha insinuato che i partecipanti dello show fossero pagati per prendere parte al programma.

Un ex cavaliere di Uomini e Donne ha fatto sapere che alcuni dei partecipanti del programma sarebbero stati pagati.

Uomini e donne: i partecipanti pagati

A Uomini e Donne il cavaliere di nome Sergio – giunto alla corte di Maria De Filippi per corteggiare Daniela – ha sollevato alcuni dubbi sul presunto compenso percepito da alcuni dei partecipanti del programma per prendere parte allo show.

La notizia è stata riportata a Maria De Filippi e agli opinionisti del programma, che hanno affermato di trovarla “irrispettosa”. Maria De Filippi in particolare avrebbe invitato il cavaliere a dissipare i suoi dubbi chiedendo direttamente alla produzione, e ovviamente ha smentito la notizia dei presunti compensi percepiti dai partecipanti al programma.

Uomini e Donne: le polemiche

Non è la prima volta che il programma di Maria De Filippi viene travolto da polemiche simili.

In passato si è parlato anche dei presunti casi in cui alcuni dei concorrenti sarebbero stati in realtà impegnati sentimentalmente al di fuori degli studi tv. Una di questi, Sara Affi Fella, è finita nell’occhio del ciclone quando è emerso che fosse ancora legata sentimentalmente (a Nicola Panico) durante la sua partecipazione al programma.

Quando la vicenda è emersa pubblicamente, Maria De Filippi ha preso le distanze dalla questione e la ragazza è stata abbandonata dagli sponsor.