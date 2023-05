Uomini e Donne, Alessandra parla dopo le chat private di Luca Daffré

La relazione tra Alessandra Somensi e Luca Daffrè, fuori dalle telecamere di Uomini e Donne, è durata quanto un gatto in tangenziale: appena otto ore, infrangendo ogni record. Lui ha reso note delle chat private e ora l’ex fidanzata le ha commentate in un’intervista.

Alessandra Somensi parla delle chat private diffuse da Luca Daffrè: “Mi ha messo in cattiva luce“

Nelle chat Daffrè ha mostrato uno scambio di battute tra Alessandra e alcuni fan. Ai microfoni di TvPerTutti.it, Somensi ha raccontato il suo punto di vista sulla questione: “Mi sarebbe piaciuto avere un confronto soprattutto dopo che ho visto che lui ha creduto alle “segnalazioni” e non ha chiesto prima a me ma si è rivolto al web mettendomi in cattiva luce“.

La ragazza ha proseguito: “Purtroppo siamo entrambi troppo orgogliosi per chiamarci e discuterne o forse non c’è abbastanza interesse da parte sua per farlo, io ho sempre la sua suoneria personalizzata! Credo che comunque nulla accada per caso, quindi cerco di trovare il “bello” anche in questo”.

Futura tronista?

Intanto settembre è in vista e si parla già dei prossimi tronisti. A proposito di ciò, incalzata sulla possibilità di ricoprire tale ruolo nella prossima stagione del programma di Maria De Filippi, Alessandra dice: “Perché no? Ho iniziato questo percorso per migliorare tanti lati di me, al momento ci sono ancora tante cose da migliorare e poi perché no… trovare davvero un ragazzo per me, una relazione semplice, con una persona che ci tiene davvero al fatto che io stia bene”.