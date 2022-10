Alessandro Vicinanza e Ida Platano sono stati paparazzati mentre erano a cena insieme, dopo il colpo di scena accaduto in puntata.

Nello studio di Uomini e Donne ne sono successe di tutti i colori. Nonostante questo, Alessandro Vicinanza e Ida Platano sono stati avvistati a cena insieme.

Uomini e Donne, Alessandro Vicinanza e Ida Platano paparazzati insieme

L’influencer Deianira Marzano ha condiviso una foto in cui si vedono Alessandro Vicinanza e Ida Platano insieme a cena. I due sono stati paparazzati da qualche fan mentre trascorrevano la serata insieme e l’influencer si è chiesta per quale motivo i due si fossero visti di nuovo. Sembrerebbe un incontro del tutto innocuo, e sicuramente lo sarà stato, ma le domande sono tante, tenendo conto di quello che è accaduto nello studio di Uomini e Donne.

Alessandro si è dichiarato a Roberta

Nelle ultime puntate di Uomini e Donne c’è stato un colpo di scena. Il ritorno in studio di Roberta Di Padua ha scombussolato gli animi. La donna, rimasta coinvolta nel triangolo con Davide Donadei e Chiara Rabbi, non ha lasciato indifferenti alcuni uomini del parterre. Alessandro Vicinanza, che aveva già ricevuto un due di picche da Gloria, si è improvvisamente dichiarato a Roberta, esprimendo il suo interesse per la donna, dopo una serie di balli che hanno condiviso insieme.

Un colpo di scena strano, tenendo conto che una settimana fa Alessandro si è dichiarato ad Ida. Roberta per il momento ha deciso di non uscire con il ragazzo, dichiarando di doverci pensare.