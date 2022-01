Uomini e Donne, Andrea Cerioli positivo al Covid: “Come essere travolto da un camion”

Andrea Cerioli, ex tronista di Uomini e Donne, è risultato positivo al Covid. Si trova in quarantena insieme alla fidanzata Arianna Cirrincione.

Andrea Cerioli, ex tronista di Uomini e Donne, è risultato positivo al Covid. Si trova in quarantena insieme alla fidanzata Arianna Cirrincione e ha raccontato la sua esperienza su Instagram.

Lo ha annunciato lui stesso nelle storie di Instagram, comunicando a tutti i suoi follower di aver contratto il virus. Ha spiegato che al momento non si sente molto bene, anche se fortunatamente si tratta solo di sintomi influenzali. L’ex tronista ha spiegato di avere tosse, mal di testa e dolori in tutto il corpo. Per alleggerire il momento ha dichiarato di avere diverse serie tv in sospeso da recuperare durante i giorni di quarantena, che trascorrerà insieme alla fidanzata Arianna Cirrincione.

Uomini e Donne, Andrea Cerioli positivo al Covid: come sta

Andrea Cerioli ha pubblicato su Instagram l’esito di un tampone rapido che è risultato positivo. “Mi sento come se mi fosse passato sopra un camion. Male ovunque, tosse e mal di testa. La cosa buona che ho X giorni da stare a casa, mi inizio il Trono di Spade, mi godo Derek e i gattini. Arianna la chiudo in terrazzo” ha spiegato Andrea Cerioli ai suoi fan. Anche la sua fidanzata Arianna, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha condiviso una storia Instagram in cui ha spiegato che non sono particolarmente in forma.

“Siamo un po’ a pezzi. Ci riposiamo un po’ e iniziamo il Trono di Spade” ha scritto.

Uomini e Donne, Andrea Cerioli positivo al Covid: gli altri vip contagiati

La variante Omicron si sta diffondendo anche in Italia e i casi aumentano giorno dopo giorno. Oltre ad Andrea Cerioli, gli altri personaggi dello spettacolo che hanno contratto il Covid sono Nicola Savino, Jovanotti, Fedez, Chiara Ferragni, Clizia Incorvaia, Walter Nudo e la fidanzata, Amedeo Grieco e Andrea Damante.