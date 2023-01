Andrea Dal Corso chiede a Teresa Langella di diventare sua moglie mentre volano in elicottero su un'isoletta delle Seychelles: la scritta sulla sabbia

Da Uomini e donne all’altare.

È il lieto fine tra Andrea Dal Corso e Teresa Langella, coppia nata nel 2019 dopo essersi conosciuta nel programma di Maria De Filippi. Virale sul web il video della proposta in elicottero, in cui il 36enne veneziano chiede alla giovane napoletana di sposarlo.

Una proposta originale

Si piazza tra le migliori proposte di matrimonio degli ultimi anni quella fatta da Andrea Dal Corso a Teresa Langella. Nel video romantico condiviso sui profili Instagram di entrambi, si vede ogni dettaglio della proposta: per chiedere a Teresa di diventare sua moglie, Andrea ha noleggiato un elicottero con il quale hanno volato su un’isoletta delle Seychelles.

Ed è proprio durante il volo che la ragazza ha potuto leggere dall’alto la scritta «Terry, vuoi sposarmi?» realizzata sulla sabbia. Emozionata e tra le lacrime, la ex tronista di Uomini e donne non ha esitato nemmeno un secondo a rispondere “sì”.

Prima della proposta: la tenerezza di Andrea

«In quest’isola abbiamo trovato il cocco più grande al mondo e la tartaruga più grande al mondo» ha detto Andrea a Teresa mentre l’elicottero si avvicinava all’isoletta e prima ancora che la ragazza potesse rendersi conto di cosa stava per accadere.

«Il cocco de mer rappresenta la maternità, mentre la tartaruga è un po’ il simbolo della longevità. Ebbene, io ti vedo come la madre dei miei figli e vorrei vivere insieme a te per sempre. Forse in quest’isola serve un nuovo primato, quello dell’amore più grande al mondo». E poi, la scritta sulla sabbia. Viva l’amore, ancora una volta.