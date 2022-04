Uomini e Donne, Andrea Nicole avverte Veronica: “Matteo è solo uno showman, sta recitando”

Matteo, corteggiatore della nuova tronista Veronica Rimondi, non convince Andrea Nicole: vediamo i dettagli.

Matteo Farnea è arrivato da poco a corteggiare la nuova tronista di Uomini e Donne, Veronica Rimondi. E la sua figura sta già suscitando scalpore: infatti, mentre Veronica è decisamente interessata al giovane veneziano, qualcun altro non è rimasto folgorato da Matteo. Anzi, c’è chi non lo vede per nulla sincero.

Tipo, un’ex volto del programma di Maria De Filippi, Andrea Nicole.

Uomini e Donne, Andrea Nicole contro Matteo: “É un po uno showman”

Stando a ciò che sostiene la ex tronista, Rimondi farebbe bene a stare attenta a Matteo:

“Da quello che vedo, ovviamente a parer mio, sembra aver studiato a memoria il manuale del perfetto corteggiatore televisivo, un po’ showman”.

La sorpresa di Matteo a Veronica

A quanto pare Andrea Nicole non crede minimanente alla buona fede di Matteo ed al suo interesse per Veronica, bensì è convinta che il corteggiatore stia facendo tutto questo per crearsi un personaggio.

C’è da dire comunque che è difficile darle ragione, visto che Veronica ha ricevuto una sorpresa speciale da Matteo, nel corso delle ultime puntate, riuscendo a divertare il preferito della tronista.

Matteo, infatti, si è presentato con un mazzo di rose rosse durante l’esterna tra la tronista e l’altro corteggiatore, Federico.

E Veronica di fronte a questa sorpresa non è rimasta per nulla indifferente, tanto è vero che lo stesso Federico è rimasto molto ferito dalla reazione della tronista e ha poi accusato il rivale di essere maleducato e di avergli sferrato un colpo basso.

Matteo: c’è chi lo ama e chi lo odia

Davanti a questa scena, opinionisti e pubblico si sono divisi: chi con Gianni Sperti che ha accusato Veronica di lasciarsi raggirare facilmente con semplice mazzo di fiori, chi invece con Tina Cipollari, la quale ha difeso Matteo.

Insomma, che abbia ragione Andrea Nicole?