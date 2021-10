Uomini e Donne: Andrea Nicole mostra una sua foto prima di diventare donna

La tronista Andrea Nicole ha deciso di mostrare a Uomini e Donne una sua foto prima della transizione, avvenuta all'età di 18 anni

Nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne, Andrea Nicole è uscita con Alessandro e, come sempre, l’appuntamento è stata mostrato ai telespettatori di Canale 5. Durante l’uscit, ad ogni modo, la tronista ha voluto mostrare al giovane una foto di quando andava alle medie, ossia diversi anni prima della sua transizione.

Tale passaggio molto importante è infatti iniziato allo scoccare dei suoi 18 anni, quando si rese conto di avere un corpo che non sentiva come suo.

Andrea Nicole si apre con Alessandro

Single da circa 3 anni, Andrea Nicole era anche tornata a parlare della sua transizione a un noto settimanale di gossip. In esso la giovane protagonista del dating show mariano ha rivelato di aver sempre saputo di questa sua inclinazione, dato che preferiva per esempio i giochi femminili e la compagnia delle bambine a quella dei maschietti.

“Quando sei bambino non riesci a dare un nome a quello che ti accade. Crescendo, poi, ho preso coscienza di me e di quello che mi circondava”, ha rivelato ancora Andrea Nicole.

Andrea Nicole se fossi un uomo ti corteggerei io ✨ #uominiedonne pic.twitter.com/kGRR764Hsz — Twitto quello che mi va 🐎💃🌺🌻💎✨🍀💙🤍 (@FFrafre) September 16, 2021

La tronista ha anche raccontato che per i suoi genitori fu uno shock, ma dopo aver lasciato loro il tempo di metabolizzare, anche loro si sono convinti che fosse la cosa giusta per lei. “A 18 anni ho iniziato ufficialmente il mio percorso e hanno visto come la mia vita e il mio umore stava cambiando. Si sono resi conto che era la scelta giusta per me”. In merito alla sua partecipazione a Uomini e Donne, Andrea Nicole ha rivelato che mamma e papà non stiano facendo propriamente i salti di gioia, temendo sostanzialmente un’eccessiva esposizione mediatica per la propria figlia.