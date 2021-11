Durante le ultime registrazioni di Uomini e Donne, Andrea Nicole ha annunciato di aver passato la notte con un corteggiatore e aver fatto la sua scelta.

In relazione alle recenti indiscrezioni scaturite dopo l’ultima registrazione del trono classico di Uomini e Donne, è stato annunciato che Andrea Nicole ha scelto.

Uomini e Donne, la scelta non tradizionale di Andrea Nicole

Nella giornata di martedì 30 novembre, è stata registrata una nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne che ha visto una delle due troniste fare la propria scelta.

Nello specifico, a scegliere e stata Andrea Nicole Conte che ha annunciato a sorpresa di voler lasciare il programma con uno dei suoi corteggiatori.

A questo proposito, nonostante la scelta sia stata effettivamente fatta, questa non si è verificata in modo tradizionale, con i due corteggiatori in studio e le sedute rosse. Gli eventi, infatti, si sono svolti in modo molto diverso.

Uomini e Donne, Andrea Nicole passa la notte con un corteggiatore e annuncia la sua scelta

A quanto si apprende, la scelta di Andrea Nicole è stata Ciprian Aftim. In occasione delle recenti registrazioni, la coppia si è presentata in studio insieme. A questo proposito, la tronista ha raccontato che il corteggiatore si è presentato a casa sua, all’insaputa di tutti, nella serata di lunedì 29 novembre.

I due ragazzi, quindi, hanno trascorso la notte insieme e, di conseguenza, la scelta è avvenuta in automatico.

Uomini e Donne, l’indignazione di Gianni e Tina per la scelta di Andrea Nicole

Per quanto riguarda l’accaduto, gli utenti che popolano Twitter e che hanno avuto modo di prendere parte alle registrazioni di Uomini e Donne hanno riportato i commenti di Gianni Sperti e Tina Cipollari.

Gli opinionisti si sono mostrati estremamente infastiditi e arrabbiati per il comportamento di Andrea Nicole e Ciprian e li hanno aspramente criticati, definendoli “disonesti” e “fasulli”.

Probabilmente, la puntata registrata nella giornata di martedì 30 novembre andrà in onda verso la metà di dicembre: solo allora sarà possibile assistere al dipanarsi degli eventi e comprenderne a pieno la dinamica.