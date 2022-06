Uomini e Donne: Angela di Iorio contro Tina Cipollari e Gianni Sperti

L'ex dama di Uomini e Donne Angela di Iorio si è scagliata contro gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari.

L’ex dama di Uomini e Donne Angela di Iorio a distanza di tempo dalla sua partecipazione al dating show si è scagliata contro Gianni Sperti e Tina Cipollari.

Angela di Iorio contro Gianni e Tina

Angela Di Iorio si è presentata a Uomini e Donne per cercare di trovare l’amore di un uomo facoltoso e a quanto pare, nonostante conservi un bel ricordo del periodo da lei trascorso all’interno del dating show, non avrebbe alcuna simpatia per gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari.

“Sono passati tre anni ma ancora tantissima gente mi riconosce. Penso per il mio nervosismo che esplodeva in centro studio. Io con Uomini e Donne ho sognato, mi piaceva tanto essere pettinata e truccata. Andare a dormire da sola nell’albergo… Fino a che Tina e Gianni mi hanno presa di mira. Il loro lavoro è proprio questo: creare la dinamica per far sì che il personaggio si innervosisca e si crei il litigio, così il programma fa audience”, ha dichiarato Angela, e ancora: “Io volevo solo un uomo con una pensione normale e non ignorante.

È passato il messaggio sbagliato. Tina ha mandato in onda un video in cui io dicevo che non volevo le persone che non avevano le possibilità. Li ha raggruppati tutti in un unico filmato. Adesso la convivenza mi fa paura. Desidero, però, un amico con cui uscire. A me lascerebbe far battere di nuovo il mio cuore, innamorarmi. Quando sono andata a Uomini e Donne io invece volevo la convivenza fin da subito perché non sapevo stare da sola.”

Tina Cipollari e Gianni Sperti replicheranno alle accuse dell’ex dama del dating show? In tanti tra i fan del programma sono curiosi di sapere se la vicenda avrà ulteriori sviluppi.