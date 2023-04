Lunedì 3 aprile 2023 va in onda su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e Donne. Le anticipazioni ci dicono che Lavinia è vicina alla scelta, mentre nel trono Over ci sono diversi colpi di scena.

Uomini e Donne: anticipazioni 3 aprile 2023

Le anticipazioni di Uomini e Donne di lunedì 3 aprile 2023 prospettano un appuntamento imperdibile. Come annunciato nella scorsa messa in onda, la tronista Lavinia è vicina alla scelta. Pertanto, verranno mostrare le ultime due esterno con Alessio il biondo e con Alessio il moro. Come saranno andate? La giovane romana avrà capito che portare a casa con sé?

Uomini e Donne del 3 aprile 2023: il trono Over

Dopo le esterne di Lavinia, la puntata di Uomini e Donne del 3 aprile 2023 prosegue con il trono Over. Silvia ha deciso di chiudere la frequentazione con il cavaliere che stava conoscendo. Il motivo ha dell’assurdo: l’uomo ha perso da poco il lavoro e lei ha bisogno di stabilità. La cosa, neanche a dirlo, accende una pesante discussione. Oltre a Silvia, anche Riccardo Guarnieri ha deciso di interrompere la frequentazione con Valentina.

Uomini e Donne 3 aprile 2023: il trono di Nicole

La puntata di Uomini e Donne del 3 aprile 2023 prosegue con il trono di Nicole. La giovane ha portato in esterna soltanto Andrea, ma quest’ultimo ha interrotto l’uscita prima del tempo. Il corteggiatore non ha apprezzato il bacio con il rivale Carlo Alberto.