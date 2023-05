Giovedì 11 maggio 2023 va in onda su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e Donne. Stando alle anticipazioni, Maria De Filippi si concentrerà sul trono Over e al centro della scena ci saranno ancora Gemma Galgani ed Elio Servo.

Uomini e Donne: anticipazioni puntata 11 maggio 2023

Le anticipazioni di Uomini e Donne dell’11 maggio 2023, ci dicono che la puntata sarà incentrata sul trono Over. Dopo la scelta di Luca Daffrè, si passa a Gemma Galgani, che accusa Gabriella di incoerenza. Il motivo? Ha baciato Elio Servo, anche se ha litigato con lui. Interviene anche Carla, che si scaglia contro la dama e sottolinea che ha baciato tutto il parterre.

Uomini e Donne, anticipazioni: Tina provoca Elio

La puntata di Uomini e Donne dell’11 maggio 2023 prosegue con uno scontro al vetriolo tra Elio e Tina Cipollari. Quest’ultima, per provocare il cavaliere, porta in studio un vassoio con la ricotta e il burro, alimenti che Servo non sopporta. Elio ha una discussione anche con Armando Incarnato e la lite arriva quasi allo scontro fisico.

Uomini e Donne, anticipazioni: interviene Maria

Il vassoio di ricotta e burro portato a Uomini e Donne da Tina scatena l’inferno. La Cipollari offre gli alimenti a tutto il parterre, suscitando anche una certa ilarità. Maria De Filippi, onde evitare querele e risse, sequestra il cibo. Elio, però, sembra comunque intenzionato a denunciare l’opinionista. Interviene Gianni Sperti, che si scaglia contro Servo e sottolinea che la sua smania di trascinare le persone in tribunale è alquanto ridicola.