Uomini e Donne: anticipazioni puntata 13 aprile

Stando alle anticipazioni di Uomini e Donne del 13 aprile 2023, fornite da Lorenzo Pugnaloni, la puntata si apre con la vicenda di Armando Incarnato. Il cavaliere torna a confrontarsi con Gianni Sperti, ma questa volta si siede davanti a lui anche Maria De Filippi. La sua versione è identica a quella fornita nei precedenti appuntamenti: non ha un manager, è stato sempre sincero e leale con la produzione di U&D e non ha fatto il provino per il Grande Fratello.

Uomini e Donne, anticipazioni: Armando si difende

Maria sembra credere ad Armando, ma Gianni continua ad avere qualche dubbio. L’opinionista di Uomini e Donne sostiene che il cavaliere sia fidanzato con una certa Jeannette. Alla fine della fiera, Incarnato si è difeso senza cadere in nessun tranello, per cui Sperti non ha potuto fare altro che stringergli la mano.

Uomini e Donne, anticipazioni: spazio al trono Over

La puntata di Uomini e Donne del 13 aprile 2023 prosegue con il cavaliere Claudio, che ha interrotto la conoscenza con Gemma preferendole Aurora e Gabriella. Probabilmente, la messa in onda termina senza il trono di Luca Daffrè, che dovrebbe andare in scena venerdì 14 aprile.