Lunedì 17 aprile 2023 va in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. Secondo le anticipazioni, la messa in onda si apre con il trono di Nicole Santinelli.

Uomini e Donne: anticipazioni puntata 17 aprile 2023

Le anticipazioni di Uomini e Donne della puntata del 17 aprile 2023, fornite da Lorenzo Pugnaloni, ci dicono che la messa in onda si aprirà con il trono Classico. Al centro della scena c’è Nicole Santinelli che, dopo le polemiche della scorsa settimana, ha fatto due esterne, una con Andrea e l’altro con Carlo.

Uomini e Donne, anticipazioni: Nicole al centro della scena

Nell’ultima puntata di Uomini e Donne, Nicole aveva deciso di non portare i suoi corteggiatori in esterna. Nella messa in onda del 17 aprile 2023, la tronista esce sia con Andrea che con Carlo. Con quest’ultimo è scattato un nuovo bacio. Come la prenderà Andrea?

Uomini e Donne, anticipazioni: Roberta contro Nicole

Le anticipazioni di Uomini e Donne ci dicono che la puntata del 17 aprile 2023 prosegue con una nuova lite tra la tronista Nicole e la dama del trono Over Roberta Di Padua. Quest’ultima si intromette per complimentarsi con Carlo per i contenuti portati in esterna, mentre critica la Santinelli per aver dato un bacio al suo corteggiatore.