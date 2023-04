Martedì 18 aprile 2023 va in onda su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e Donne. Stando alle anticipazioni, Maria De Filippi darà ampio spazio al trono Classico.

Uomini e Donne: anticipazioni puntata 18 aprile 2023

Stando alle anticipazioni fornite da Lorenzo Pugnaloni, la puntata di Uomini e Donne del 18 aprile 2023 si apre con Armando Incarnato e Paola, che mettono fine alla discussione iniziata nella messa in onda precedente. La dama e il cavaliere continuano a lanciarsi pesanti accuse: arriveranno alla pace o si giureranno guerra? Subito dopo si passerà al trono di Nicole Santinelli.

Uomini e Donne: Nicole al centro della scena

La putata di Uomini e Donne del 18 aprile 2023 prosegue con il trono di Nicole. La ragazza ha portato in esterna sia Andrea che Carlo, ma il bacio è scattato solo con quest’ultimo. I comportamenti della Santinelli attirano ancora una volta le critiche di Roberta Di Padua.

Uomini e Donne, anticipazioni: Roberta contro Nicole

Roberta torna a scagliarsi contro Nicole, accusandola di essere solo capace di baciare i suoi corteggiatori. Nasce una nuova discussione, che vede la dama inveire come se non ci fosse un domani. Per quanto riguarda i corteggiatori della Santinelli, all’appello ci sono soltanto Andrea e Carlo. Cristian, dopo essersi auto eliminato, non è più tornato in studio e, a quanto pare, non ha alcuna intenzione di farlo.