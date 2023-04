Giovedì 20 aprile va in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. Stando alle anticipazioni, Maria De Filippi darà ampio spazio al trono di Luca Daffrè.

Uomini e Donne: anticipazioni puntata 20 aprile 2023

Stando alle anticipazioni fornite da Lorenzo Pugnaloni, la puntata di Uomini e Donne del 20 aprile 2023 si apre con gli ultimi sprazzi della lite tra Gemma Galgani e Paola Ruocco. Le due dame si sono ritrovate a discutere per alcune frasi, una in particolare, che la seconda ha riservato alla prima. Riusciranno a stringersi la mano? Pare proprio di no.

Uomini e Donne, anticipazioni: Rebecca e Alessio

La puntata di Uomini e Donne del 20 aprile 2023 prosegue con Alessio e Rebecca. Le anticipazioni ci dicono che la dama confessa di essere arrivata nel programma per conoscere Armando Incarnato, ma adesso non è più interessata a lui. La rivelazione lascia l’amaro in bocca ad Alessio e, neanche a dirlo, Armando non la prende bene.

Uomini e Donne, anticipazioni: il trono di Luca

Si passa, poi, al trono di Luca Daffrè. Il tronista ha portato in esterna Camilla, che verrà eliminata, e Alice. Con quest’ultima ha provato a far scattare il bacio, ma lei non ha ceduto. Luca ha deciso di eliminare anche Carmen.