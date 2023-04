Venerdì 28 aprile 2023 va in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, quella che chiude la settimana. Stando alle anticipazioni, l’atmosfera si scalderà talmente tanto che Maria De Filippi si ritroverà costretta a sedare una quasi rissa tra Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri.

Uomini e Donne: anticipazioni puntata 28 aprile 2023

La messa in onda di Uomini e Donne del 28 aprile 2023 si prospetta imperdibile. Grazie alle anticipazioni fornite da Lorenzo Pugnaloni sappiamo che in studio ci sarà quasi una rissa tra Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri. La puntata si apre proprio con la discussione tra il cavaliere napoletano e Aurora Tropea. Dopo Armando, anche la dama fa ascoltare degli audio a Gianni Sperti.

Uomini e Donne, anticipazioni: scoppia la rissa tra Armando e Riccardo

La puntata di Uomini e Donne del 28 aprile prosegue con una telefonata di Lucrezia, colei che Aurora ha tirato in ballo per smascherare Armando. La donna non dice niente di compromettente, per cui Tropea viene candidamente smentita. A questo punto, Aurora finisce sotto attacco e si intromette anche Riccardo Guarnieri, che arriva quasi alle mani con Incarnato. Maria De Filippi è costretta ad intervenire per riportare la calma. La scena, molto probabilmente, verrà tagliata.

Uomini e Donne: anticipazioni trono Classico

Dal trono Over si passa al Classico, con il percorso di Luca Daffrè. Il tronista è uscito con Alessandra, sperando di recuperare il rapporto che avevano all’inizio. Sarà riuscito nel suo intento? Lo scopriremo guardando la puntata di Uomini e Donne del 28 aprile 2023.