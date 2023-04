Martedì 4 aprile 2023 va in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. Le anticipazioni ci dicono che la messa in onda è imperdibile perché ci sarà la scelta della tronista Lavinia Mauro.

Uomini e Donne: anticipazioni 4 aprile

La puntata di Uomini e Donne del 4 aprile 2023 si prospetta imperdibile. Stando alle anticipazioni, andrà in onda la scelta della tronista Lavinia Mauro. La messa in onda è il proseguimento della registrazione iniziata lunedì 3 aprile. L’appuntamento si è concluso con Riccardo Guarnieri che ha messo fine alla sua frequentazione con la nuova dama arrivata in studio proprio per lui.

Uomini e Donne, anticipazioni 4 aprile: la scelta di Lavina

Dopo la polemica su Riccardo, la puntata di Uomini e Donne del 4 aprile prosegue con la scelta di Lavinia. La tronista è arrivata alla fine del suo percorso con due corteggiatori, Alessio Corvino e Alessio Campoli.

Uomini e Donne: chi ha scelto Lavinia?

Maria De Filippi mostra le ultime due esterne di Lavinia, poi invita i corteggiatori a lasciare lo studio di Uomini e Donne. La tronista, dopo ben sette mesi di percorso, ha deciso di dare una possibilità ad Alessio il biondo. Campoli, per la seconda volta, abbandona il programma da single.