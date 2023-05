Venerdì 5 maggio va in onda l’ultima puntata della settimana di Uomini e Donne. Stando alle anticipazioni, Maria De Filippi darà spazio al trono Over.

Uomini e Donne: anticipazioni puntata 5 maggio 2023

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne del 5 maggio 2023, fornite da Lorenzo Pugnaloni, la puntata dovrebbe essere concentrata sul trono Over. Dopo aver visto i percorsi dei tronisti Nicole e Luca, il programma tornerà a dare spazio a dame e cavalieri, che ultimamente appassionano molto di più dei giovani.

Uomini e Donne, anticipazioni: Claudio al centro dello studio

La puntata di Uomini e Donne del 5 maggio 2023 si apre con il cavaliere Claudio, che sta conoscendo la dama Gabriella. I due sono usciti insieme ancora una volta e, finalmente, è scattato il bacio. La frequentazione, quindi, va bene, a differenza di quella che Claudio aveva portato avanti con Carla, chiusa dopo qualche settimana.

Uomini e Donne, anticipazioni: Armando ancora protagonista

Uomini e Donne prosegue con Armando Incarnato che viene chiamato al centro dello studio. Questa volta non ci sono polemiche o segnalazioni, ma una nuova frequentazione. Eppure, una discussione nasce ugualmente, quando Gianni Sperti chiede al cavaliere che lavoro faccia. Armando rivela che in questo momento non ha un impiego, ma sottolinea che non può aggiungere ulteriori dettagli.