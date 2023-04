Uomini e Donne, anticipazioni: una coppia uscita dal programma è in crisi

Uomini e Donne, anticipazioni: una coppia del trono Over torna nel programma perché è in crisi.

Una nuova registrazione di Uomini e Donne è andata in scena e le anticipazioni promettono uno spettacolo degno di nota. Una coppia è tornata in studio perché è in crisi e il tronista Luca Daffrè ha incontrato una vecchia conoscenza.

Uomini e Donne: anticipazioni

Domenica 2 aprile 2023 è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Grazie alle anticipazioni fornite da Lorenzo Pugnaloni, sappiamo che sono andati in scena momenti imperdibili. Innanzitutto, una coppia del trono Over è tornata in studio perché in crisi. Stiamo parlando di Alessandro e Pamela, usciti dal programma qualche mese fa.

Uomini e Donne: Maria fa ragionare Alessandro e Paola

Alessandro e Paola hanno candidamente ammesso di essere in crisi. L’ex cavaliere è tornato a Uomini e Donne con l’intenzione di lasciarla. A quanto pare, l’ex dama è poco attenta al rapporto di coppia e non gli dà lo spazio che merita. Alessandro sostiene di averla spesso ospitata a Napoli, comportandosi sempre bene. Paola non gli ha riservato lo stesso trattamento, tanto che non lo aspetta neanche per pranzo. A questo punto, è intervenuta Maria De Filippi, che li ha fatti ragionare, sottolineando che queste sono piccolezze. Alla fine della fiera, Alessandro e Paola hanno deciso di dare una seconda possibilità al loro rapporto.

Uomini e Donne: anticipazioni sul trono di Luca Daffrè

Stando alle anticipazioni di Uomini e Donne, Luca Daffrè ha avuto modo di incontrare una vecchia conoscenza. Stiamo parlando di Alessia, una ragazza che ha conosciuto prima della sua avventura per l’Isola dei Famosi. I due si erano scritti su Instagram, poi si sono persi di vista. Il tronista è uscito in esterna con lei, con una corteggiatrice di Napoli e con Chiara. Con la ragazza partenopea ha discusso, tanto che alla fine ha lasciato lo studio e Luca non l’ha seguita. Anche Chiara ha abbandonato il programma e Daffrè l’ha lasciata andare.