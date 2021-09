Uomini e Donne: Antonella e Tony tornano insieme dopo il divorzio grazie ai loro cani

Antonella Bravi e Tony De Leonardis di Uomini e Donne si stanno riscoprendo dopo il divorzio per merito di un fortunato incontro dei loro cani

La coppia composta da Antonella Bravi e Tony De Leonardis, come sappiamo, è nata sotto i riflettori di Uomini e Donne, il fortunato dating show di prossima ripartenza, ideato e condotto da Maria De Filippi. I due si erano sposati e poi divorziati, mentre ora pare si sono nuovamente ritrovati per merito dell’intervento provvidenziale dei loro cagnolini.

Antonella e Tony si erano conosciuti nel 2011 sul trono over del popolare programma di Canale 5 e decisero di uscire insieme dalla trasmissione. L’anno dopo i due si sposarono, per poi però lasciarsi, interrompendo ogni tipo di rapporto. Oggi, come detto, si sono tuttavia rincontrati grazie ai loro amici a quattro zampe.

Antonella Bravi e Tony De Leonardis di nuovo insieme

Come raccontato in una recente intervista dallo stesso Tony, l’ex cavaliere è stato infatti riconosciuto dalla cagnolina della ex dama mentre si trovava all’interno di un centro commerciale.

La pelosetta ha iniziato subito ad abbaiare ai suoi cuccioli, rimasti insieme al De Leonardis dopo il divorzio.

“Ho sentito il classico tuffo al cuore nel vedermela lì davanti in carne e ossa, dopo anni in cui ho sognato e temuto quell’incontro”, ha raccontato con grande emozione l’uomo. “Ci stiamo riscoprendo con gioia, assaporando ogni momento di questo nuovo inizio. Vogliamo fare le cose con calma per non rischiare di sbagliare nuovamente”, ha sottolineato ancora Tony, precisando come già una volta abbiano disonorato il sacro vincolo del matrimonio.