Uomini e Donne, Armando asfalta Silvio: la decisione inaspettata di Gemma

A Uomini e Donne si è svolto un acceso confronto tra Gemma Galgani e Silvio e, a sorpresa, Armando Incarnato è intervenuto in difesa della dama.

Armando Incarnato contro Silvio

Nei giorni scorsi a Uomini e Donne Gemma Galgani ha dato prova di essere ferita dal comportamento del cavaliere Silvio che, nonostante le sue richieste di avere un atteggiamento più romantico, sarebbe andato dritto al solo e avrebbe chiesto insistentemente di avere con lei un rapporto più intimo e del contatto fisico. Gli opinionisti in studio hanno sottolineato quanto Gemma sia stata poco coerente e addirittura Tina Cipollari le ha dato della falsa, affermando che in passato la dama non avrebbe avuto problemi a farsi avanti con i suoi cavalieri mentre con Silvio avrebbe manifestato un inaspettato disagio.

Sulla vicenda si è espresso anche Armando Incarnato che, inaspettatamente, ha preso le difese della dama. Armando ha detto a Silvio che i suoi modi con Gemma non sarebbero stati gentili e i due, dopo l’ennesimo acceso confronto, hanno accettato di avere un nuovo chiarimento per dare un’altra possibilità alla loro liaison. In tanti si chiedono se per Gemma il cavaliere sia quello giusto e soprattutto se tra i due ci saranno ulteriori sviluppi dopo questo inizio piuttosto burrascoso.