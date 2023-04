Caos nell’ultima registrazione di Uomini e Donne. Armando Incarnato ha minacciato Maria De Filippi, tanto che Gianni Sperti si è intromesso per chiedergli si cambiare atteggiamento.

Uomini e Donne: Armando Incarnato ricatta Maria De Filippi

Stando alle anticipazioni di Uomini e Donne, sappiamo che in studio è scoppiato il caos. Nel corso della registrazione di sabato 8 aprile, Armando Incarnato è stato attaccato su più fronti e ha perso la pazienza, tanto da arrivare a ricattare Maria De Filippi. A scatenare la sua rabbia è stata l’accusa di essere rappresentato da un manager.

Armando Incarnato ha un manager: scoppia il caos a Uomini e Donne

A dare il via alla discussione è stato Gianni Sperti, che ha raccontato di aver ricevuto una segnalazione su Armando. Si è intromessa Aurora Tropea, che ha fatto una rivelazione inaspettata: pare che Incarnato abbia fatto i provini per entrare al Grande Fratello. A questo punto, la situazione è degenerata. “Sapessi quante ne hanno dette di me! Bisogna che tu ti faccia scivolare le cose addosso perché se stai in televisione è normale che le persone parlino“, ha ammesso la De Filippi provando a calmare il cavaliere.

La richiesta di Armando Incarnato a Maria De Filippi

Armando, stranito dalla situazione, ha fatto una richiesta alla De Filippi:

“Io rimango solo se tu Maria fai una telefonata e chiedi se è vero che io ho fatto il provino del GF”.

Maria gli ha consigliato di fregarsene e andare avanti, ma lui non ha mollato:

“Io vado via, quando tu hai la risposta allora rientro in studio”.

A questo punto è intervenuto Sperti: “Tu non puoi fare un ricatto del genere a Maria, se lei ti dice che ti crede“. Incarnato, spalle al muro, è rimasto in studio, ma si è chiuso nel silenzio.