L’edizione 2023 di Uomini e Donne potrebbe portare con sé diverse novità, tra cui l’arrivo di una nuova opinionista: ecco di chi si tratta.

Le novità di Uomini e Donne 2023

L’edizione 2023 di Uomini e Donne, prevista in partenza per il mese di settembre, porterà con sé parecchie novità. Infatti, stando ai rumors, il parterre del trono over cambierà in buona parte, ci sarà l’introduzione del trono vip e pare sia prevista una nuova opinionista.

La direzione del celebre dating show ha tirato le somme dell’ultima edizione, e avrebbe capito che ci sono alcuni aspetti da migliorare. Uno delle prime modifiche che Maria De Filippi avrebbe suggerito di applicare riguarda il trono over: i cavalieri e le dame over 80 avranno meno spazio nel programma, e di conseguenza arriveranno nuovi volti tra i 40 e i 70 anni.

Non mancheranno i ritorni, tra cui quello di Giorgio Manetti e altri ex tronisti storici. Un’altra grande novità che attende i telespettatori è anche l’arrivo del trono vip, che potrebbe aggiungersi ai due troni tradizionali.

Il nome della possibile nuova opinionista

A quanto pare anche il settore dedicato agli opinionisti potrebbe aggiornarsi nella prossima edizione di Uomini e Donne. Con l’arrivo di un trono in più, il quale potrebbe aggiungersi solo nella seconda parte di stagione, Maria De Filippi avrebbe deciso di inserire anche una nuova opinionista.

Quale? Al momento non ci sono certezze, ma gli esperti indicano Giulia De Lellis come candidata numero uno.